Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatma Avuncu, “Ben de Varım Projesi’nin Rehabilitasyon Gezisi faaliyeti kapsamında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a gidilerek otizmli bireylerin ve ailelerinin güzel anlar geçirmesi, yeni yerler keşfetmesi sağlanırken, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal hayata katılımının güçlendirilmesine katkı sağladık.” dedi.

Avuncu, projenin hayata geçmesinde ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek;

“Çorum Belediyesi’ne, İl Özel İdaresi’ne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Sosyal Farkındalık ve Özdeğişim Derneği’ne ve projenin yazımını ve koordinatörlüğünü üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan’a teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, otizmli çocukların toplumsal hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha mutlu bireyler olarak yer almalarını desteklemektir.” diyen Avuncu, projenin bir yıl süreceğini, eğitim, danışmanlık, rehabilitasyon gezisi ve farkındalık etkinlikleri gibi birçok faaliyetin hayata geçirileceğini vurguladı. Avuncu, “Bu şekilde ailelerimizin moral yüksekliğini ve dayanışma imkânını sürdüreceğiz.” dedi.