ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu yıl 38.’si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet etti.

Ahilik Haftası kutlama programı ise şöyle:

25 EYLÜL PERŞEMBE

Saat 08.30 - Yılın Ahisi tarafından kendi işyerinde kahvaltı ikramı,

Saat 10.00 - Kutlama komitesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

Saat 10.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan’ın ziyaret edilmesi,

Saat 11.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ziyaret edilmesi,

Saat 12.30 - Mehteran Ekibi eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü,

Saat 12.45 - Program açılışı (İstiklal Marşı - Saygı Duruşu - Mehteran Gösterisi)

Saat 13.00 - Açılış konuşmaları,

Saat 13.15 - Halk oyunları gösterisi, Ahilik konulu tiyatro gösterisi, Yılın Ahisine Şed kuşatma töreni, hediye ve plaket töreni,

Saat 13.30 - Hürriyet Meydanı’nda esnaf ve sanatkârların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ile yanıç ikramı,

Saat 14.15 - Kamile Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi,

Saat 15.00 - Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi, Berberler ve Kuaförler Odası tarafından her iki huzurevinde bakım etkinliğinin yapılması.

26 EYLÜLCUMA

Saat 12.00 - Bölge Trafik Müdürlüğü önünde seyir halindeki araçlar durdurularak ilimizin tanıtımı için Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce leblebi ve broşür dağıtılması,

Saat 13.00 - Cuma Namazında Akşemseddin Cami’nde ahirete irtihal etmiş şehitlerimiz ve ahi teşkilatı mensuplarına Mevlid-i Şerif okutulması,

Saat 13.30 - Cuma Namazı sonrası; Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami, Abdi Bey Cami, Ulu Cami, Hamit Cami ve Kubbeli Cami’nde Ahilik pilavı ikramı,

Saat 14.00 - Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi ve “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilmesi.

“DAHA İYİ BİR GELECEĞİN İNŞA

EDİLMESİNDE AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN

BENİMSENMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayarak, ahiliğin, insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu söyledi.

Daha iyi bir geleceğin inşa edilmesinde Ahilik kültürünün benimsenmesinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Başkan Gür, “İnsanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan Ahiliğin bu temel düsturları, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan ve onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzıdır.

Bu bakımdan ecdadımız tarafından kurulan ve milletimiz tarafından kabul buyrulan Ahilik kurumunun ve onun değerlerinin tüm yönleriyle araştırılması ortaya konulması ve uygulanabilir değerler manzumesi olarak sunulması büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR