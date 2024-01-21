Okul Müdür Yardımcısı Zehra Yılmazoğlu ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Öztürk danışmanlığında, bazı öğrencilerle yürütülen e-Twinning projesi kültürler arası Edebiyat / Interculturel Litarature projesi çalışmalarında sona gelindi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Ulusal Kalite Etiketi alan proje, Son değerlendirme sonrasında ise Avrupa Kalite Etiketi aldı.

Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmalara vermiş olduğu desteklerden dolayı Okul Müdürü Bülent Gündem, Müdür Yardımcısı Zehra Yılmazoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Öztürk ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz" denildi.