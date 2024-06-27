Olay, Alaca İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca yeni mezarlık yakınında bulunan boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bölgenin yüksek olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın boş araziye yayıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın yerleşim yerleri, ekili arazilere ve mezarlığa ulaşmadan söndürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi.

Editör: İHA AJANS