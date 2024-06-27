Alınan bilgiye göre Arif C. (47) ile Fikret H.(26) arasında kavga çıktı.

Kavgayı ögrenen Arif C.'nin 15 yaşındaki oğlu M.C., yanında bulundurduğu bıçakla Fikret H.'ye saldırdı.

Arbede esnasında Fikret H., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren M.C., kazara kendinide yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen işyerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.