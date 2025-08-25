Çorum İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Merkez ilçede iki ayrı adrese düzenlenen aramalarda 4 bin 804 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca merkeze bağlı bir köyde, ayçiçek tarlası içerisine izinsiz ekilen 526 kök hint keneviri bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

