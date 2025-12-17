Ünal C.A. yönetimindeki 19 BC 194 plakalı otomobil ile Hasan Y.’nin kullandığı 19 AG 067 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 3. Sokak’ta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki bir cipe de çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Ünal C.A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK