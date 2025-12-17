Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, C.A. isimli şüphelinin evine operasyon gerçekleştirildi.
Yaoılan aramada, 860 gram kubar esrar, 198 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme cihazı (grinder), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK