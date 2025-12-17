Kaza Çorum'da Sungurlu-Çorum karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Enes Çavlu idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen M.İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarılan sürücünün, yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin bir detay da ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Enes Çavlu'nun, kaza anında telefonundan canlı yayın yaptığı, çarpışmanın ardından yayının devam ettiği ve arkadaşlarının ekrana endişe dolu mesajlar yazdığı görüldü.

Çavlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken soruşturma başlatıldı.