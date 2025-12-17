Çorum’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan, A.E.Y. idaresindeki 26 UF 957 plakalı otomobil kaçmaya başladı.
İçinde 3 kişinin bulunduğu araç kovalamaca sonucu Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi’nde Yunus timlerinin müdahalesiyle durduruldu.
Aaracın sürücüsüne dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, yönetmeliğe aykırı plaka takmak ve emniyet kemeri takmamak işlem yapıldı.
Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK