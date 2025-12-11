Yozgat ilinde, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, “bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, nitelikli yağma ile hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından aranan ve toplam 10 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen A.H.’nin (19) saklandığı adres tespit edildi.

JASAT dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları mevkiindeki bir bağ evinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.