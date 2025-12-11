Çorum İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında, hakkında “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık”, “mala zarar verme”, “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet”, “silahla tehdit” ve “kasten yaralama” olmak üzere 7 ayrı suçtan toplam 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı yerde yakaladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin en önemli unsurunun, kanunlara göre suç teşkil eden fiilleri işleyen kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, hem kamu vicdanının rahatlatılması hem de gelecekte işlenebilecek suçların önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Jandarma, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik tedbirlerin 24 saat esasına göre sürdüğünü, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesinin olayların aydınlatılmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi