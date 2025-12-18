Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 15. Sokak’ta bir otomobilin kaldırıma çıktığı ve sürücünün araç içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

19 ADM 943 plakalı otomobilin sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde İ.G. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, alkol nedeniyle araç içinde sızdığı tespit edildi.

Olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan ölçümde sürücünün 1,85 promil alkollü olduğu belirlendi. İ.G.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 51 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, kaldırımda bulunan araç ise bir yakınına teslim edildi.