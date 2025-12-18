Alınan bilgiye göre, Ü.G.’ye ait 19 TV 645 plakalı otomobil, Ak Kent TOKİ 25. Sokak’ta park halindeyken, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındı.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, otomobile mermi isabet ettiği tespit edilirken, sokak üzerinde boş tabanca kovanı bulundu.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.