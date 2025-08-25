İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, banka hesaplarına yaklaşık 15 milyon lira yatırılmasını sağladı.

Mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, terör örgütü FETÖ üyelerinin ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlilerinin adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından farklı illerde bulundukları öğrenilen şüpheliler M. A.,H. Ç., M. Y., M. Ş., M. K. ve F. İ. Çorum merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda yakalandı.

Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin, 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık yoluyla yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca, 962 mermi, ⁠6 telefon ve sim kart, 13 hesap kartı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin liraya el konuldu.

Çalışmada ayrıca, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık önlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.