Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i hırsızlık ve 1’i cinsel suçlar olmak üzere toplamda 10 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 3 erkek şahıstan 1 kadın ve 2 erkek bulunurken, 1 erkek ile 1 kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi