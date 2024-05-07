Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve Çorum ÜNİAK, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenleyecek.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün (07 Mayıs 2024 Salı günü) saat 12.00'de Kuzey Kampüs Yemekhane önünde toplanılarak Filistin’e destek için yürüyüş yapılacak. Kampüs içerisinde gerçekleşecek yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacağı da bildirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ