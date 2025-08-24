Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Belediye Meclis Üyesi Ubeydullah Ahıskalı, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Ömer Tök’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Aşgın, Tök’e yeni görevinde başarılar dileyerek Çorum adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AŞGIN’DAN ÖVGÜ

Aşgın, ziyarette yaptığı konuşmada, Ömer Tök’ün Çorum için gurur kaynağı bir isim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Değerli kardeşimiz Ömer Tök, uzun yıllardır SGK'da özveriyle görev yapmış, mütevazı kişiliği ve çalışkanlığıyla çevresinde takdir toplamış bir yöneticimizdir. Ankara gibi Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birinde İl Müdürü olarak görev yapacak olması bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Kendisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle SGK’ya önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.”

TÖK’TEN TEŞEKKÜR

SGK Ankara İl Müdürü Ömer Tök ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:“Sayın Başkanımız ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çorum’un desteğini her zaman yanımda hissetmek büyük bir güç veriyor. Bu görevde de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.”

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Başkan Aşgın ve beraberindekiler, Tök’e görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

ŞAHİN’E DE ZİYARET

Öte yandan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet Ankara’da Mamak Belediye Başkanı, hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin'i de ziyaret ettik. Aşgın, misafirperverliği için Şahin’ teşekkür etti.

