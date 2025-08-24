Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması ve yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurmama kararı üzerine Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 19 Ağustos'ta sona eren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı

Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Memur-Sen'den açıklama

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna götürmedikleri, bunun üzerine kamu işvereninin, sözleşmeyle ilgili Kurula başvuru gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Milyonların gözünün Kurulda olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağıyla kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere tekliflerimiz doğrultusunda kamuda ücret dengesini tesis edecek, adil gelir dağılımını sağlayacak, çalışma barışını koruyacak, vergide adaleti ve aileyi güçlendirmeyi mümkün kılacak diğer tekliflerimizin de adil bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanması bugünden itibaren Hakem Kurulunun sorumluluğundadır."

Mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşmeyi yürütmenin mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, "Grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı, Hakem Kurulunun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı, adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir sendika yasası çıkarılmalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Kamu işvereninin teklifleri

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

Muhabir: AA AJANS