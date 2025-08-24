Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çorum İl Başkanlığı tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen 3. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Partililere gösterdikleri coşku ve ilgiden dolayı teşekkür eden Erbakan, kentin yıllardır iktidara büyük destek vermesine rağmen hizmetlerde geri bırakıldığını söyledi.

“ÇORUM HIZLI TRENDEN, OTOBANDAN,

HAVAALANINDAN MAHRUM BIRAKILDI”

Çorum’un temel altyapı sorunlarına dikkat çeken Erbakan, “Çorum 23 yıldır iktidara büyük destek vermesine rağmen maalesef hak ettiği hizmetleri alamadı. Çorum’un hızlı treni yok, otobanı yok, havaalanı yok. Sanayisi güçlü olmasına rağmen Samsun Limanı’na bağlayacak demiryolu ağı bulunmuyor. Üniversite kampüsü yıllardır bitirilemedi, Kırkdilim tüneli tamamlanmadı. Deprem kuşağında olmasına rağmen kentsel dönüşüm sorunları çözülemedi” dedi.

Çorum’un sorunlarının çözüm adresinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getiren Erbakan, “Birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da bu eksikleri biz tamamlayacağız. Milli Görüş iktidarıyla Çorum hak ettiği hizmetlere kavuşacak” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİLERİ

Konuşmasında ülke ekonomisine de değinen Erbakan, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Bugün Türkiye’de halkın %45’i açlık sınırının altında, %85’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çorum’da da bu tabloyu görmek mümkün” dedi.

Dış politikada da hükümeti eleştiren Erbakan, Gazze’ye yönelik somut adımlar atılmadığını belirterek, “İspanya bile yardım malzemesi ulaştırabiliyor, Türkiye ise sessiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN SANCAĞI DALGALANACAK”

Kongrede salonu dolduran Çorum halkına teşekkür eden Erbakan, “Çorum’da en zor dönemlerde bile Milli Görüş sancağını taşıyan tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ilk seçimde yeniden Refah Partisi iktidara gelecek, Çorum da Türkiye de hak ettiği hizmetlere kavuşacak” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi