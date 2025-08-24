Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Çorum İl Başkanlığı tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen 3. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Aşıla, kongrelerin bu dönemde büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizi İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında kongrelerimizi sürdürüyoruz, inşallah Kasım ayı ortalarında da üçüncü olağan kongremizi hayata geçireceğiz. Küresel emperyalistler her geçen gün çıtayı yükseltiyor. Türk ve İslam dünyasına karşı çeşitli projeler ortaya koyuyorlar. ‘Sekiz buçuk milyar insan nimetlerden faydalanıyor, bize beş yüz milyon köle yeter’ diyecek kadar pervasızlaştılar. Ancak Allah’ın izniyle bu emellerine asla ulaşamayacaklar.”

Milli Görüş’ün tek temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade eden Aşıla, emperyalist planların boşa çıkacağını dile getirerek, “Geçmişte yaptık, yine yaparız. Merhum Erbakan hocamızın döneminde emperyalistlerin projeleri en az 20 yıl ertelendi. Bugün de onların hiçbir projesini kıyamete kadar hayata geçiremeyecekler” dedi.

Konuşmasının sonunda, geçmişte görev yapan il başkanlarına teşekkür eden Aşıla, yeni seçilen İl Başkanı Nuri Kuşcu ve yönetimine başarı dileğinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi