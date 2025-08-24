Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi tesislerini ziyaret etti. Ahlatcı’ya ziyaretlerde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Aktı, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Sunrise Foods tesisini gezen Ahlatcı, işletmeci Çetin Mengüç’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisin bölge ve ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat alanlarında sağladığı katkıların önemine vurgu yapan Ahlatcı, “Sanayicilerimizin yanında olmaya, şehrimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.Daha sonra Taç CNC Makina işletmesine geçen heyet, işletmeci Oğuz Taç ile bir araya gelerek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Taç, ziyarette Asrın Projesi olarak nitelendirilen Hızlı ve Yük Treni yatırımına duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin sanayiye sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Ziyaretlerin son durağında ise Ser Döküm fabrikası yer aldı. İşletmeciler Ahmet Cüneyt Karagöz ve Abdullah Talha Karagöz ile birlikte üretim alanını gezen heyet, çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Fabrika çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir eden Ahlatcı, üretim ve istihdama katkı sunan tüm iş insanlarına ve emekçilere teşekkür etti.

Milletvekili Ahlatcı, sanayiye yapılan ziyaretlerin süreceğini belirterek, “Çorum sanayimizin gücü, iş insanlarımızın gayretiye büyüyor. Üretim, yatırım ve istihdamın yanındayız,” ifadelerini kullandı.

