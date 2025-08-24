Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağan genel kurul süreci öncesi mahalle delege seçimleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Kale Mahallesi ile başlayan CHP’deki delege seçimleri bu hafta Yavruturna Mahallesi ile devam etti.

14 delegenin belirlendiği Yavruturna Mahallesi seçimleri Köfteci Zafer’de saat 08.00 – 15.00 arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 507 oyun kullanıldığı seçimde Mavi Liste 285, Sarı Liste 219 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Merkez İlçe Başkanlığına Ali Çan ile Resul Yiğitoğlu adaylığını açıklarken, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından kongreye gidilecek.

Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın desteklediği Ali Çan ve ekibi Mavi Liste ile seçime giderken, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve yönetiminin desteklediği Resul Yiğitoğlu ise Sarı Liste ile yarışa katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi