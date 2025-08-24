Yeniden Refah Partisi 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çorum'un 22 yıldır iktidara destek vermesine rağmen istediği yatırımları alamadığını belirterek, “Hemşehrilerimizin hayali olan havalimanı artık Çorum'a yapılsın” ifadelerini kullandı.

“Hızlı trende mesafe alındı, gelin havaalanını çözelim” diyen Kuşcu, “Çok gecikmiş olsa da hızlı trenin temeli atıldı. Temel atma törenine biz de katılarak iktidar milletvekillerine teşekkür ettik. Memleketimizin faydasına olacak ne iş varsa her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şimdi buradan iktidar yetkililerine sesleniyorum. Hızlı trende mesafe alındı, gelin havaalanını da çözelim. İktidarıyla muhalefetiyle birlikte hareket edelim ve Çorumlunun bu hasretini bitirelim” şeklinde konuştu.

Çorum'un AK Parti iktidarında yeterli yatırım alamadığını vurgulayan Kuşcu, “Çorum 22 yıldır iktidara destek vermiş ama maalesef hak ettiği hizmetleri alamamıştır. Özel teşebbüslerin gayreti ile ön plana çıkmış bir Çorum sanayisi çevre illerin toplamından daha büyük ama hizmet alımında sonda kalmıştır. Çorumlular bitmeyen yollar, gelmeyen havalimanı, yapılmayan üniversite kampüsü ve daha nice yatırımları bekliyor. Bu fedakâr Çorumlular Merzifon havaalanına Çorum isminin yazılmasına bile razıydı, onu bile beceremediler” diye konuştu

Çorum'un ve ülkenin sorunlarını bildiklerini ve sorunların çözümünün Yeniden Refah Partisi'nde olduğunu aktaran Kuşcu, “Önümüzdeki ilk seçimlerde tüm vatandaşlarımızı Yeniden Refah Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi