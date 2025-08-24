Festival, davul-zurna eşliğinde yapılacak açılışla başladı. Çorum’un yöresel oyun havaları ve ezgileri eşliğinde izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıldı.

Program boyunca katılımcılar hem memleket havasını soludu hem de festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinliğin en özel anlarından biri, halk müziğinin sevilen isimlerinin konserleri oldu. Türk halk müziğinin usta ismi Aşık Gülabi, sahneye çıkarak unutulmaz eserlerini seslendirdi. Ardından güçlü sesi ve yorumuyla tanınan Gülsüm Kahraman, hemşehrilerine müzik dolu anlar yaşattı. İkilinin performansları, Çorum kültürünü ve Anadolu’nun zengin müzik geleneğini yansıttı. Etkinlik boyunca yöresel lezzetler de katılımcılara ikram edilirken, çeşitli sürpriz etkinlikler de yer aldı.

Sincan Belediyesi, Yaz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Sincan Kaymakamı hemşehrimiz Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara Milletvekilleri hemşehrimiz Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız, Anahtar Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Malik Kubaşık ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tuncay Alemdar, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Feyruz Bingöl, BBP İlçe Başkanı Ertan Yıldırım, MHP İlçe Başkan Yardımcıbı Yamen Karaköse, Sincan Çorumlular Derneği Başkanı Murat Kafkas, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ve dernek başkanları da katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR