Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Özdoğanlar Kavşağı’nda Denizlerin idamlarının 52. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

CHP, DEM Parti, SOL Parti ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun diğer bileşenlerinin de destek verdiği basın açıklamasında sık sık, “Deniz, Yusuf, Hüseyin, sürüyor, sürecek mücadelemiz”, “Faşizme ölüm, halka hürriyet”, “Denizlerin yolunda Filistin’in yanındayız” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan EMEP Çorum Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, 1960’lı yılların ikinci yarısında gençlik başta olmak üzere halkın yükselen mücadelesinin öne çıkardığı kişilerin bir bölümünün çatışmalarda ve işkence tezgâhlarında katledildiğini, belirterek, “Bu mücadelenin simgeleri haline gelen Deniz, Yusuf ve Hüseyin, yoğunlaşan baskı ve terör eşliğinde 12 Mart faşist cuntası tarafından 6 Mayıs 1972’de idam edildiler” dedi.

Deniz ve yoldaşlarının, baskının, sömürünün olmadığı sınıfsız bir toplumun kurulması nihai amacıyla, emperyalizme ve işbirlikçi egemen sınıfların köhne düzenine ve yöneticilerine karşı taviz vermeden mücadele ettiğini kaydeden Aydın, “Bu mücadelenin tam zaferi, bugün de işçi sınıfının ve ezilen halkların, baskının ve sömürünün tüm biçimleriyle yok edildiği sınıfsız toplum davasının hedefi olmaya devam ediyor. Deniz’in, Yusuf’un ve Hüseyin’in darağacındaki haykırışları, bugün hâlâ grevlerde, meydanlarda, kampüslerde mücadeleye güç veriyor” ifadelerini kullandı.

“DENİZLER, GERÇEK ANLAMDA FİLİSTİN’İN YANINDA YER ALMIŞTI”

Başta ABD olmak üzere batılı emperyalistlerin desteğiyle İsrail’in egemen sınıflarının Filistin’de çocuk yaşlı, kadın erkek ayrımı gözetmeden düzenlediği saldırıların soykırıma vardığını söyleyen Aydın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesine omuz verdiği Filistin halkı, o gün olduğu gibi bugün de İsrail Siyonizmi’nin emperyalizm destekli katliamlarıyla yüz yüze. İşgalci İsrail ordusunun Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bine yaklaştı.

Erdoğan ve tek adam yönetimi, Filistin halkının uğradığı vahşet karşısında sahte gözyaşı döküp, hamasi nutuklar atarken İsrail’le ticari ilişkilerini pervasızca sürdürdü. Ancak halkın yoğun tepkisi üzerine İsrail’le ticari ilişkileri sınırladığını açıklamak zorunda kaldı. Bizler ise, bu ülkenin emekten, demokrasiden ve barıştan yana güçleri ise tıpkı Denizler’in yolunda Filistin’in yanındayız.”