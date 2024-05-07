Baharın müjdecisi olan Hıdırellez’i her yıl olduğu gibi dostlarına, sanayici ve işadamlarına ve protokol üyelerine verdiği “İskilip Dolması” ziyafeti ile kutlayan Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Duduoğlu Düküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı.

Çorum’un köklü sanayi kuruluşlarından Duduoğlu Çelik Döküm tarafından geleneksel hale gelen “İskilip Dolması” ikramına bu yıl da yine ilgi gördü.



İskilip kökenli olan Mustafa Duduoğlu, İskilip dolması yaptırarak, öğle saatlerinden ikindi saatlerine kadar fabrikasını ziyaret edenlere, yine İskilip’e özgü sirkeli cacıkla birlikte ikram etti. Uzun zamandır bir araya gelemeyen insanlarında bir araya gelmesine de vesile olan Hıdırellez Yemeği’nin 16’ncısı da büyük ilgi gördü.

Programa Duduoğlu Döküm Sanayi sahipleri, idarecileri ve çalışanları ile birlikte Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanayi ve iş insanları, esnaf ve sanatkarlar ile davetliler katıldı.

Konuklarını oğulları ile birlikte karşılayarak ağırlayan Mustafa Duduoğlu, bir Hıdrellez’i daha aile geleneğine uygun şekilde, dostlarıyla beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.