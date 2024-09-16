Yüzde 0.31 oyluk partisiyle AKP'nin arkasına saklanarak Meclis'e giren ve dokunulmazlık alan

Yapıcıoğlu, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar.

Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız." demesi bardağı taşırdı.

HİZBULLAH ARTIĞI BİRKAÇ ZİBİDİ

HÜDA PAR Genel Başkanı'na ilk tepki CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel den geldi.

Yücel sosyal medya hesabında şu tepkiyi gösterdi::

“Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden

Anayasa’nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan

4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyeti Laiklikten,

Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsın. Cumhuriyeti ve Devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek,

laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nden vazgeçmektir. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz

istedi diye, ne Atatürk’ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçeriz.

Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan hizbullah artığı bir kaç

zibidiye de pabuç bırakmayız.”