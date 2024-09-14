Kandillerin toplum hayatında özel bir yere sahip olduğunu, Mevlid Kandili’nin ise bu özel günlerin başında geldiğini hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak: “Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamak, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşamak bize önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

Mesajında Peygamberimizin, dinimizin emirlerini insanlığa ulaştırarak, bilgi ve selâmete çağırdığını; ahlâki güzellikleri yaşayarak öğrettiğini; günümüz sorunları göz önüne alındığında, Peygamberimizin öğretilerinin ve hak ile adalet kavramlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak: “Mevlid Kandili, Peygamberimizin mirasını anlamak için önemli bir fırsattır. Bu özel zamanı, toplumsal huzur ve barış için en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle, rahmet kapılarının açıldığı bu gecede yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanmasını diliyor; milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, birliğimize ve beraberliğimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi