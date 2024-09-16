Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar:

- Doğalgaz ve elektrik faturalarının yüzde 60’ını devletimiz karşılıyor.

- Devletimizin kullandığı bütçenin yüzde 100’ünü de milletimiz karşılıyor.

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Yunan ordusu Bursa’yı işgal edince, Venizelos’un oğlu Sofokles, Osman Gazi’nin türbesine gelip sandukayı tıklatarak seslendi:

- Biz geldik Osman, kalk da Bursa’yı kurtar!

Sonra…

Mustafa Kemal’in askerleri, tıklama nasıl olurmuş, gösterdi. (Alıntı)

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Ünlü yazar, Nazım için “kartpostal şairi” demiş.

Can Yücel de hemen cevabı yapıştırmış: “Kart sensin, postal da sana…”

Dostları, “Bir hanımefendiye ayıp oldu, sözlerini geri al!” demişler.

Can Yücel, “Olur” demiş, “Kartı geri aldım, postal kalsın!”

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Şu “ahmak” gönderisi var ya, bana ait değildi, hemen iade ettim.

Hem de tamamını; “ah”ını da “mak”ını da…

Editör: Haber Merkezi