Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar:
- Doğalgaz ve elektrik faturalarının yüzde 60’ını devletimiz karşılıyor.
- Devletimizin kullandığı bütçenin yüzde 100’ünü de milletimiz karşılıyor.
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Yunan ordusu Bursa’yı işgal edince, Venizelos’un oğlu Sofokles, Osman Gazi’nin türbesine gelip sandukayı tıklatarak seslendi:
- Biz geldik Osman, kalk da Bursa’yı kurtar!
Sonra…
Mustafa Kemal’in askerleri, tıklama nasıl olurmuş, gösterdi. (Alıntı)
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Ünlü yazar, Nazım için “kartpostal şairi” demiş.
Can Yücel de hemen cevabı yapıştırmış: “Kart sensin, postal da sana…”
Dostları, “Bir hanımefendiye ayıp oldu, sözlerini geri al!” demişler.
Can Yücel, “Olur” demiş, “Kartı geri aldım, postal kalsın!”
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Şu “ahmak” gönderisi var ya, bana ait değildi, hemen iade ettim.
Hem de tamamını; “ah”ını da “mak”ını da…