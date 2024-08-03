Yolda karşılaştığı vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen, onlardan güler yüz ve hoş sohbetini esirgemeyen Çorum Milletvekili Ahlatcı, hem dert dinliyor hem de dertlere çare arıyor.

Whatsapp Image 2024 08 03 At 12.23.31Meclis açılana kadar hemşehrileriyle buluşmaya ve onların taleplerini dinlemeye devam edeceğini ifade eden Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel şehrimin, güzel insanları. Kıymetli hemşehrilerimizle çay eşliğinde hoş sohbet ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi. 

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Editör: Haber Merkezi