İran’da İsmail Haniye’nin suikaste kurban gitmesinin ardından AGD Çorum Şubesi tarafından Saat Kulesi önünde bir eylem düzenlendi. Hürriyet Meydanı’nda toplanan AGD yönetici ve üyelerine Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile eşlik etti.

Siyonist İsrail hükümetine lanet okunan, başta İsmail Haniye olmak üzere Filistin davasında hayatını kaybedenlere dua okunan etkinlikte grup adına açıklamayı AGD Organizasyon Planlama Sorumlusu Recep Çiftbaş okudu. Ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle “Ebu’ş Şüheda” yani şehitlerin babası olarak nitelendirdikleri İsmail Haniye’nin şehadetinin büyük bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Çitbaş; bu suikastin yeni bir başlangıç olduğunu da vurgulayarak: “İsrail rejimi, İsmail Haniye’yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez. Dün Şeyh Ahmed Yasin’i, Abdülaziz Rantisi’yi ve daha nice değerli evladını şehit verse de sarsılmayan bilakis daha da büyüyen ve gönüllere kök salan Filistin mücadelesi bugün de mağlup olmayacaktır.



Bizi ölümle korkutmak isteyenler çok iyi bilmelidir ki; Biz şehadete aşığız. Biz şehadet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Biz Evlad-ı Fatihanız. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki; İsmail Haniye’nin eriştiği şehadet makamında Kudüs’ün ve tüm Filistin’in özgürlüğü için savaşmaya devam edecektir. Bizler de yüreği yanık Anadolu insanı olarak söz veriyoruz ki; şehit liderin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bir an olsun durmayacağız. Bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Olduğumuz her konumu İsrail rejimine karşı bir cephe bileceğiz. Cephelerden asla kaçmayacağız. İslam coğrafyası ve yeryüzünün tamamını Siyonistler için yaşanılamaz bir hale getireceğiz. Haniye’nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma günü değildir. Gün acı çekme günü değildir. Gün intikam günüdür. Siyonist İsrail rejimi ve onun tüm işbirlikçilerine karşı birleşme ve ahidleşme günüdür”

Recep Çiftbaş İslam ülkelerini birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.