Ankara’da yaşayan hemşehrimiz iş insanı İbrahim Karaman’ın eşi Rana Karaman (72) bu akşam saat 21.00 sıralarında ani rahatsızlığı üzerine kaldırıldığı Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji bölümünde anjiyo yapılmasına rağmen kurtarılamayarak kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Merhume Necla ve merhum Reşat Kardağ’ın kızları Leyla Kılıçarslan, Ayla Soylu, Selma Erkoç, Gül Artar ve Doktor Muhteşem Karadağ’ın ablaları Onur ve Barış Karaman’ın anneleri Eğitimci Yazar Ethem Erkoç’un baldızı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Karadağ ile Çorum Göğüs Hastanesi Hastalıkları Başhekimi Dr.Fatih Karadağ’ın amca kızları Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kepçeli ile Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı’nın eşi Zuhal Özüyağlı’nın teyze kızları olan Rana Karaman’ın cenazesi yarın Çorum’a getirilecek. Pazar günü Akşemseddin Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.