Mitinge Çorum İl Örgütünü temsilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da katıldı.

Dinçer Solmaz, “Cumhuriyetimizin ve halkımızın umudu olan Türkiye’nin yıkılmaz kalesi CHP, iktidara gelene kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yolumuz Atatürk’ün yoludur, hedefimiz eşitlik, özgürlük ve adaletin hâkim olduğu bir Türkiye’dir.

Birlikte omuz omuza, el ele vererek mücadele etmeye devam edeceğiz. İnancımız tam, umudumuz büyük… Çünkü biliyoruz ki her şey çok güzel olacak!” dedi.



Genel Başkan Özgür Özel, mitingde katılımcılara seslenerek, “Zeytinburnu meydanını dolduran yürekli insanlara teşekkür ediyorum.

Gözün almadığı bu kalabalık, bu dolup taşan meydan milletin darbecilere cevabıdır!

Kimse unutmasın:

Ekilir ekin geliriz,

Ezilir un geliriz,

Bir gider bin geliriz!

Teslim olmayacağız!” ifadesini kullandı.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, miting sırasında; Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile de sohbet ederek parti çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.