Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 102. kuruluş yıl dönümünü ve İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik kayyum kararına tepki amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Çorum’daki programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, il ve merkez ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın İstanbul’daki mitinge katılması nedeniyle açıklamayı Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar yaptı. Taşar, CHP’nin “kuruluşun ve kurtuluşun partisi” olduğunu belirterek, milli iradenin temsilcisi ve koruyucusu olmaya devam ettiklerini söyledi.

Taşar, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin yargı kararını “yok hükmünde” gördüklerini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden geri adım atmıyoruz” dedi.

Açıklamada, CHP’nin kuruluş sürecinin Sivas Kongresi ile başladığı hatırlatılarak, 4-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Kuruluş Haftasının anlamına dikkat çekildi.

Taşar, “Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek Kuruluş Haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.

Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Kuruluş Haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişiyor.

Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor.

Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor.

Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar, milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor.

Bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman malvarlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, milletle birlikte büyüyor.

Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır.

Buradan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla; ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! Birlikte yazdık tarihi, Birlikte kuracağız geleceği.”

