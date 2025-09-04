CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, yaptığı açıklamada iktidarı Cumhuriyet değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sistemli bir itibarsızlaştırma politikası izlemekle suçladı.

Yılmaz, Çankaya Köşkü’nün Beştepe’ye taşınmasından, kurumlardan “T.C.” ibaresinin kaldırılmasına, okullardan “Andımız”ın kaldırılmasından, Atatürk anıtlarının hedef alınmasına kadar birçok uygulamayı eleştirerek, “Diyanet hutbelerde Mustafa Kemal Atatürk’ü zikretmemeyi adet haline getirdi. Başkomutanlığı Atatürk’ten alarak sürekli reislerini başkomutan olarak zikrettiler. Türk ordusunu Ergenekon kumpasıyla itibarsızlaştırmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Son olarak CHP’ye yönelik yargı kararlarını da bu sürecin bir parçası olarak gördüklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Önlerinde Cumhuriyet rejimini değiştirmek için en büyük engel CHP’dir. Eğer Atatürk’ün partisine sahip çıkmazsak bu bölücü plana destek vermiş olacağız. Ülkemizin geleceği için CHP’ye sahip çıkmak vatandaşlık görevimizdir. Hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkacağız. Bu hain planı başarmalarına izin vermeyeceğiz.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ