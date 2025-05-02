1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla alınan tedbirler, Vali Ali Çalgan’ın takibi ile titizlikle izlendi.

Etkinliklerin güvenli bir şekilde düzenlenebilmesi için Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kurulan Asayiş Harekat Merkezi’nde yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde gözden geçirildi.

Vali Çalgan, 1 Mayıs’ın tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da barış ve güven içinde geçmesi adına güvenlik birimlerinin hazırlıklarını yerinde inceledi. GAMER’de kurulan Asayiş Harekat Merkezi, olası her türlü acil duruma karşı anında müdahale için hazır durumdaydı.

Vali Çalgan, burada yapılan değerlendirmelerde, güvenlik güçlerinin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Vali Ali Çalgan, ayrıca güvenlik tedbirleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Merkezdeki görevli personelle sohbet eden Vali Çalgan, çalışanlara moral vererek, işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin, acil durumlarda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çizen Vali Çalgan, görevli personele olan teşekkürlerini sundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur içinde geçmesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Çorum Valisi Çalgan, halkın güvenliğini ve sağlığını her zaman ön planda tutacaklarını ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK