Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Amasya'da, II. Bayezid tarafından 1496 yılında kurulan "Çocukları Sünnet Ettiren Vakfı"nın vakfiyesinde yer alan, "Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbiseler verile." hükmü doğrultusunda gerçekleştirilen toplu sünnet organizasyonları bu yıl da devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen organizasyon kapsamında, Çorum'daki program 30 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

Program, saat 16.00'da Hıdırlık Camii (Süheybi Rûmî Türbesi)'nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif ve dua ile başlayacak. Ardından saat 17.00'de İskele Park Restaurant'ta toplu sünnet yemeği verilecek ve misafirlere geleneksel vakıf ikramları sunulacak. Günün son bölümünde ise saat 18.00'de sünnet şöleni düzenlenecek. Çocuklar için çeşitli eğlence etkinlikleri gerçekleştirilecek, ayrıca kendilerine özel hediyeler takdim edilecek.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, organizasyonla çocukların bu özel günlerinde yanlarında olmanın mutluluğunu yaşarken ailelerin sevincini paylaşmayı ve toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vakıf eserlerini korumanın yanı sıra vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını aslına uygun şekilde yerine getirmenin sorumluluğunu taşıdıkları vurgulanarak, 529 yıllık iyilik geleneğini gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edecekleri ifade edildi.