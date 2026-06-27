AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, il genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Çorum’a 11 yeni hekimin atandığını duyurdu. Alar, yapılan atamaların 9’unun uzman tabip, 2’sinin ise pratisyen tabip olduğunu belirtti.

Milletvekilleriyle birlikte yürütülen girişimler neticesinde gerçekleşen atamaların, ildeki sağlık hizmet kapasitesini artıracağını ifade eden Alar, yeni hekimlerin farklı hastanelerde görevlendirildiğini söyledi.

Buna göre; Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve jinekolojik onkoloji cerrahisi branşlarında uzmanlar atanırken, Osmancık Devlet Hastanesi’ne tıbbi biyokimya uzmanı görevlendirildi.

Sungurlu Devlet Hastanesi’ne genel cerrahi uzmanı ve bir tabip atanırken, İskilip Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı, Hitit Üniversitesi’ne fizyoloji uzmanı görevlendirildi. Boğazkale’deki Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi’ne aile hekimliği uzmanı atanırken, Bayat Devlet Hastanesi’ne de bir tabip kadrosu tahsis edildi.

Yapılan atamaların Çorum’a hayırlı olmasını dileyen Alar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.

Alar, “Çorum’uz için çalışmaya, takip etmeye ve sonuç almaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ