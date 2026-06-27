Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda, ihracatta öne çıkan firmalar ödüllerini aldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan şirketler farklı kategorilerde ödüllendirilirken, iş dünyasının temsilcileri de programa katıldı.

Savunma ve havacılık alanında 2025 yılı ihracat şampiyonu ise ARCA Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Şirket adına ödül, Genel Müdür İlknur Dutak Pamir’e takdim edildi. Pamir, ödülünü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin elinden aldı.

ARCA MAL İHRACATINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

Ayrıca Arca TİM tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında mal ihracatı kategorisinde 4’üncü sırada yer aldı.

Bu alanda ödülü ARCA Savunma adına ise şirketin Başkan Vekili Özgür Rodoplu aldı.