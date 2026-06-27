Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda, Çorum’da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğe katılan Vali Ali Çalgan, kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Muharrem ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri sergilendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleneksel aşure ikramı ile dayanışma ve paylaşma geleneği bir kez daha yaşatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi