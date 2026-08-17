Fenerbahçe formasıyla tribünde tepki gören Çorumlu minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı, sarı-lacivertli kulübün davetlisi oldu.

KULÜP HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı’nın yaşadığı olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü harekete geçti.

ÇORUMLU AİLEYE DESTEK

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çadırhüyük Köyü nüfusuna kayıtlı olan Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri iletişime geçti.

MAÇTA MİSAFİR EDİLECEK

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin Salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği bildirildi. Minik taraftarın, Fenerbahçe Ailesi’nin sıcaklığıyla ağırlanacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEPKİSİ

Yaşanan olay sırasında Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür eden Fenerbahçe Spor Kulübü, bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

REKABET SAHADA KALSIN

Kulüp açıklamasında, futbolun rekabetinin sahada kalması gerektiği vurgulanarak, çocukların tuttukları takımın renkleriyle tribünlerde özgürce ve korkmadan futbol heyecanını yaşamalarının herkesin sorumluluğu olduğu belirtildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Çorumlu minik taraftar Göktuğ’un yaşadığı olayın ardından Fenerbahçe’nin yaptığı bu anlamlı davet, futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayla ilgili açıklama yaptı.

EV HAPSİ

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.