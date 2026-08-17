Çorum’da öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda başlaması amacıyla eğitim yatırımları ve okul bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 50 milyon TL’lik yatırımla eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yeni okul binalarının yanı sıra atölyeler, spor alanları ve okul bahçelerindeki düzenlemeler de sürdürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı kapsamında yapımı devam eden 16 derslikli Çepni İlkokulu, 12 derslikli Tanyeri İlkokulu, 12 derslikli Silimkent İlkokulu, 12 derslikli Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Atölye Binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Çağlar ayrıca, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında okul bahçelerine kazandırılan sentetik sahaları ve 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi bahçesinde yapımı gerçekleştirilen kapalı spor salonunu da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

2026 yılı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kapsamlı çalışmaların sürdürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İsmail Kakaç İlkokulu ve Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu da İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından ziyaret edildi. Çağlar, okullardaki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Müslim Kılıç eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla yatırımların ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, “Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi