Çorum’da düzenlenen Gökgözler Keşkek Şenliğine sevilen sanatçılar damga vuracak.

Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünün 9. Geleneksel Keşkek Şenliği, 30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türk Halk Müziği’nin sevilen ve ünlü sanatçılarından Hüseyin Uğurlu ile birlikte Soner Ergül, Tuğçe Kılıç ve Serengül Töremiş, şenlik programı kapsamında konser verecek.

Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yapacağı şenliğin ses ve sahne düzeni Sıla Müzik Organizasyon tarafından sağlanacak.

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, 30 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek şenliğe tüm Çorumluları davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi