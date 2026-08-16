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ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Tuzluçayır'ı inşa eden inşaatçı olarak tanınan, merhum dülger Veli Kaplan'ın eşi, Gülten Bektaş'ın annesi, Ali Bektaş'ın kayınvalidesi olan Safiye Kaplan'ın cenazesi yarın (17 Ağustos 2026 Pazartesi günü) Çorum Merkez Evciyenikışla köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in ablası Safiye Kaplan (90) bu sabah Ankara Tuzluçayır'daki evinde hayatını kaybetti.

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