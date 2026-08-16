Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARCA Savunma, şirket bünyesindeki üretim operasyonlarında kullanılmak üzere 92 kalem kimyasal madde ve ürün tedarik edeceğini duyurdu.

Açıklamada, son teklif verme tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğu belirtilerek, tedarikçilerin 92 ürünün tamamı için teklif vermelerinin gerekmeyeceği, yalnızca uzmanlık ve tedarik alanlarına giren ürünler için kısmi teklif verebilecekleri, hatta yalnızca tek bir ürün için dahi teklif sunulabileceği ifade edildi.

ARCA Savunma’nın tedarik ilanı ve 92 kalemlik ürün listesine şirketin ARCA Online Tedarik Platformu üzerinden ulaşılabilecek.