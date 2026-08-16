İş Bankası Çorum Şube Müdürlüğü görevine yeni atanan Ufuk Muslu ve II. Müdür-Satış Yönetmeni Orhan Akşit, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya gelen Muslu ve Akşit, yeni görevleri ve kentte yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin Başaranhıncal, İş Bankası Çorum Şube Müdürü Ufuk Muslu ve II. Müdür-Satış Yönetmeni Orhan Akşit’e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ