İtalya’nın Bari kentinde faaliyet gösteren Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Lucius Annaeus Seneca Çağdaş Edebiyat Ödülleri sonuçlandı. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce eserin katıldığı yarışmada Türkiye’yi temsil eden eğitimci, şair ve arkeolog Mehmet Öztürk, “Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı” adlı eseriyle büyük bir başarı elde ederek uluslararası birincilik kürsüsüne çıktı.

2025 yılında İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan eser, 2026 yılı yurt dışı SEP bölümünde uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmede en yüksek puanları alarak listenin ilk sırasında yer aldı.

ANADOLU’NUN HİTİT MİRASI DÜNYA EDEBİYATINDA

Mehmet Öztürk’ün Anadolu’nun köklü tarihini şiirsel bir anlatımla ele aldığı “Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı”, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve soprano Burcu Büken Kuru tarafından İtalyancaya çevrildi.

Eser, Hitit tarihini ve Anadolu kültürünü çağdaş edebiyatın imkânlarıyla buluşturmasıyla dikkat çekerken, akademi ve edebiyat dünyasından da övgü aldı. Kitabın bilimsel danışmanı Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan eseri “Üç bin yıllık Anadolu geleneğini devam ettiren bir başyapıt” olarak nitelendirirken, İtalyan Hititolog Prof. Dr. Rita Francia, “Hititler sonunda kendi Homeros’unu buldu” değerlendirmesinde bulundu.

Yazar-senarist Ercan Kesal eserin çağdaş edebi bilincine ve evrensel özgünlüğüne dikkat çekerken, şair-yazar Haydar Ergülen ise çalışmayı Anadolu şiirinin geçmişten günümüze uzanan güçlü bir barış örneği olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’DEN SENECA ÖDÜLÜ’NE ÜÇÜNCÜ BAŞARI

İtalya’da düzenlenen Seneca Edebiyat Ödülü’nde Türkiye daha önce de önemli başarılara imza atmıştı. 2023 yılında Tarık Günersel “Seneca Sürgünde” adlı şiiriyle, 2024 yılında ise Nisa Leyla “Nakibim” adlı dosyasıyla ödülü kazanmıştı. Mehmet Öztürk’ün 2026 yılındaki birinciliğiyle birlikte Türkiye, yarışmada üçüncü kez ödül sahibi oldu.

ÖDÜL TARİHİ KALEDE VERİLECEK

Seneca Ödülleri’nin 10. yılına özel olarak düzenlenecek ödül töreni, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 15.30’da İtalya’nın Sannicandro di Bari kentindeki tarihi Castello Normanno-Svevo’da gerçekleştirilecek.

Ödül töreninde Mehmet Öztürk’e, Anadolu’nun binlerce yıllık Hitit mirasını edebiyat yoluyla uluslararası platforma taşıyan “Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı” adlı eseriyle kazandığı ödül takdim edilecek.

Muhabir: Haber Merkezi