Avukat Sadık Eral’ın “Çaldıran’dan Çorum’a…Anadolu’da Alevi Katliamları” isimli kitabı okuyucuyla buluştu. Cuma günü gazetemizi ziyaret ederek imzalı kitabını Mehmet Yolyapar’a armağan eden Eral, kitabının Esnafevleri’ndeki Şampiyon Kırtasiye’de satışa sunulduğunu bildirdi.

Kitabı ile ilgili yazılı bir açıklama da yapan Av. Sadık Eral, Çorum’u acıya boğan katliamların yaşandığı dönemle ilgili anıları anlatırken, bu olayları bir CIA ajanının planlayıp sahnelediği gerçeğini tespit ettiğini vurgulayarak, acıları kin ve nefrete dönüştürmeden, acıyı bal eyleyip geleceğe yönelik ders çıkarma çabasında olduğunu söyledi.

Sadık Eral, açıklamasını şöyle bitirdi: “Bizi bölmek isteyenlere inat; yaşadığımız acıları bilince, bilinçli eyleme, eylemi barışa ve kardeşliğe dönüştürmek amacıyla; inadına sevgi, inadına barış, inadına kardeşlik, inadına birlik, inadına demokrasi şiarıyla ub kitabı yazdım. Herkes bilmelidir ki; biz; Aleviyiz, Sünniyiz, Türk’üz, Kürdüz, Çerkeziz, hep birlikte TÜRKİYEYİZ..!”