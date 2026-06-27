Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Haziran ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgedeki sanayicilerin talepleri görüşülürken, yükümlülüklerini yerine getiren firmaların tapu talepleri de değerlendirmeye alındı. Ayrıca, OSB’de yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcıların başvuruları ve planlanan yatırım konuları da gündemde yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, sanayi yatırımlarının geliştirilmesi ve bölgedeki üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik konuların ele alındığı öğrenildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ